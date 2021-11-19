Balıkesir'de 36 şahsa "Huzur" operasyonu

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin ayrı ayrı yaptıkları "Huzur" operasyonlarında 36 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Susurluk İlçelerinde 18.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 14 aranan şahıs gözaltına aldı. Adlî makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 223 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 65 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 18.11.2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Erdek, Havran, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde yapılan 12 ayrı çalışmada, 22 şahıs gözaltına alınırken, 3 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 17 şahıs ise haklarında yapılan adlî işlemler neticesi serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 72,10 gram metamfetamin, 42,86 gram esrar, 53 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 475 TL para,7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.