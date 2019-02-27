Balıkesir'de 37 kaçak Afgan göçmeni yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Midilli Adası'na götürülmek üzere İstanbul'dan Balıkesir'in Körfez bölgesine göçmen getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ilçesi Köteyli Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında tedbir aldı. Arama noktasında "dur" ihtarlarına uymayan 34 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü E.E, aracı kontrol noktasındaki personelin üzerine sürerek İzmir yolu istikametine kaçmaya başladı.

Bir süre sonra yakalanacağını anlayan şüpheli sürücü, kamyoneti yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Aracın içinden 14'ü çocuk 37 Afganistan uyruklu göçmen gözetim altına alındı. Bu olayla ilgili olarak yakalanan organizatör E.E. ile göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi.