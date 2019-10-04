Balıkesir'de 4 bin 626 hayvan sahiplendirildi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Ovaköy Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakımevi, onlarca çocuğu misafir etti ve hayvanları korumanın, sevginin önemi aktarıldı. Bakım evinde 2019 yılında 4 bin 626 hayvan sahiplendirildi, 26 bin 687 hayvanda tedavi edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Ovaköy Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım evinde düzenlenen etkinlikte okullardan barınağı ziyarete gelen öğrencilere hayvanları korumanın ve sevginin önemi anlatıldı. Sokak hayvanlarını koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte minik öğrenciler, barınaktaki çalışmalar hakkında yetkililerden de bilgi aldı. Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri öğrencilere sokak hayvanlarını beslemeleri için birer kap mama hediye etti. Etkinlikte ayrıca Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Sokak köpeği sahiplendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Altıeylül İlçesi Ovaköy Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım evinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 7 veteriner hekim ve 6 tekniker başta olmak üzere toplam 41 personelin hizmet verdiği tesislerde bulunan modern hayvan hastanesinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra çocuklarda hayvan sevgisi ve doğa bilincinin oluşturulması ve sahiplendirmeye yönelik sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirildiği tesisler aracılığıyla sokak hayvanlarına barınma ve beslenme desteği de sağlanıyor. 7/24 hizmet için hazır halde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na iletilen ihbarlara da hassasiyetle hızlı bir şekilde çözüm üretiyor. Büyükşehir Belediyesi 2014-2019 yılları arasında tesislere gelen sokak hayvanı sayısı 18 bin 397, sahiplendirilen hayvan sayısı 4 bin 626, bakımı ve kısırlaştırılması yapılan hayvan sayısı 15 bin 945, toplam tedavi edilen sokak hayvanı sayısı ise 26 bin 687.