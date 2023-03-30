Balıkesir'de 4 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları 2 operasyonda 4 şahıs gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan 2 ayrı çalışmada, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin bulunduğu araçta ve üst aramalarında; 3 kilo 8 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bin 680 adet sentetik hap ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi. Olaylara karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.