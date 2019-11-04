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Balıkesir'de 4 silah ele geçirildi

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 4 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde 1 adet kurusıkı silah ve 86 adet fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 1 bıçak ile 1 adet 9 mm çapında ateşli silah ve 13 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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