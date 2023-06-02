Balıkesir'de 45 aranan şahıstan, 24'ü tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Havran ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 45 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 92 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek ve 54 adet kartuş ele geçirildi.