Balıkesir'de 46 aranan şahıstan 25'i tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, Karesi, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 25'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.