Balıkesir'de 48 kişiye 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş, kaçakçılık ve uyuşturucu uygulamalarında 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Bandırma, Edremit ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 10 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca ilimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 21 aranan şahıs gözaltına alınırken, 1 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 5 gram kokain, 379 gram metamfetamin, 10 gram reçine esrar, 60 gram bonzai, 8 adet kazı malzemesi, 545 adet sigara, 3 kg. tütün, 43 litre içki, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 56 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.