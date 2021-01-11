Balıkesir'de 5 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakalarken, 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 51 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 2 aranan şahıs, Bandırma ilçesinde 1 aranan şahıs, Burhaniye'de 3 ateşli silah ve 15 fişek, Edremit'te 2 aranan şahıs, 2 silah ve 10 fişek ve Erdek ilçesinde de 2 silah ve 26 kartuş ele geçirdi.