Balıkesir'de 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 30 Ocak'ta yapılan 4 ayrı çalışmada 5 şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 4 şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 58 adet sentetik ecza hap, 1,47 gram metamfetamin, 1,46 gram bonzai ile 2,53 gram esrar ele geçirildi.