Balıkesir'de 5 yer 'Doğal Sit Alanı' ilan edecek'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının doğal sit alanların belirlenmesi çalışması için Balıkesir Üniversitesinden bilim adamları "Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Proje" çalışmasını tamamlandı. Proje çalışması kapsamında Gömeç Atatürk kayalıkları, Bandırma'da Kapıdağ Yarımadası ve Paşabayırı, Sındırgı'da Asartepe ve Kargöl, Edremit'te Altınoluk mevkiler doğal sit alanı ilan edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Doğal Sit alanları projesi ile Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin, Ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla tüm korunan alanların yüz ölçümünün artılması hedefleniyor.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim görevlilerinden oluşan 2 ayrı ekip proje kapsamında, Balıkesir il sınırları içinde yer alan;Gömeç Atatürk kayalıkları, Bandırma'da Kapıdağ Yarımadası ve Paşabayırı, Sındırgı'da Asartepe ve Kargöl Edremit'te Altınoluk mevkiler doğal sit alanı ilan edilecek.

Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gulendam Tümen, Prof. Dr. Selami Selvi, Bilim Uzmanları Aylin Tüven ve Özgür Kemal Tünayın'da yer aldığı 10 kişilik fedakar bir ekiple Türkiye'nin güney ve batı kesimlerindeki potansiyel sit alanlarında yoğun bir çalışma yürütüldü. İkinci ekibin proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Satıl, "Yoğun bir arazi ve daha çalışmaları sonucu bu alanların koruma derecesini yeniden planladık ülkemiz için bu doğal alanların doğal sit alanı olarak tescillenmesini sağladık. İlgili bakanlığı ve genel müdürlüğü de bu konuda bilim heyetinin tekliflerine dinleyerek radikal kararlar aldığı için tebrik ederim" şeklinde açıklamada bulundu.