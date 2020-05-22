Balıkesir'de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7 kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya Balıkesir'de 505 polis katıldı. Polis ekipleri uygulama esnasında 570 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve trafik yönünden 239 bin 788 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir il genelinde 505 polis ve 36 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda araçlar ve vatandaşlar sorgulandı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sorgulamaları yapılırken, gezici ekipler tarafından vatandaşların GBT'leri sorgulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, alınan kararlara riayet edip etmedikleri kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı denetlendi.

Balıkesir genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada; bin 383 kişi sorgulandı, 4 aranan şüpheli tespit edildi. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 7 iş yeri ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 15 ve sosyal mesafeye uymayan 2 şahıs olmak üzere toplam 17 kişiye 36 bin 872 TL. idari para cezası yazıldı. 136 toplu taşıma, 214 ticari taksi ve 3 bin 79 diğer araçlar olmak üzere toplam 3 bin 429 araç sürücüsü denetlenerek, 553 araç sürücüsüne 202 bin 916 lira para cezası uygulandı. 97 park-bahçe, 35 mesire-yürüyüş alanı ile 1980 iş yeri denetlendi. Denetlemelerde 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 153 adet mermi ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.