Balıkesir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 15 erkek, 11 kadın, 26 çocuk toplam 52 düzensiz göçmen yakalandı.