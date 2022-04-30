Balıkesir'de 52 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve sahte kaçak içki operasyonlarında 52 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 27 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 6 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki operasyonlarında neticesinde 1 şüpheli, şahsa yaptıkları operasyonda 10 litre etil alkol, 11,5 litre sahte rakı, 3,5 litre sahte viski ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM ” suçundan adli ve idari yaptırım cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 32 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.