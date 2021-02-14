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Balıkesir'de 57 kırsal mahalle yolu kapalı

Balıkesir’de cumartesi geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 57 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Balıkesir'de cumartesi geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 57 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.


Balıkesir'de dün gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 57 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları gece ve gündüz özverili olarak sürdüyor.


Balıkesir'de Cumartesi gece saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle Balya'da 12, Dursunbey'de 2, İvrindi'de 8, Savaştepe'de 19, Gönen'de 13, Sındırgı ilçesinde de 2 ve Susurluk ilçesinde de 1 köy yolu olmak üzere toplam 75 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları gece ve gündüz özverili olarak devam ederken, kapalı olan kırsal mahalle yollarının açılması için çalışılıyor.

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