Balıkesir'de 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de ihracat 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 58 milyon 577 bin 811 dolar, ithalat yüzde 42,5 azalarak 31 milyon 156 bin 956 dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Balıkesir'de ihracat 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 58 milyon 577 bin 811 dolar, ithalat yüzde 42,5 azalarak 31 milyon 156 bin 956 dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre Balıkesir' de ihracat yüzde 6,7, ithalat yüzde 21,8 arttı. 2018 yılı Aralık ayında Balıkesir'den yapılan ihracat miktarları guruplara göre incelendiğinde en büyük pay 12 milyon 424 bin 609 dolar ile elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü, ses kaydetme,verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı olurken bu faslı 10 milyon 824 bin 742 dolar ile etler ve yenilen sakatat ve 4 milyon 907 bin 147 dolar ile dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar gurubu takip etti. 2018 yılı Aralık ayında Balıkesir'den yapılan ithalat miktarları guruplara göre incelendiğinde en büyük pay 5 milyon 331 bin 119 dolar ile gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler olurken bu faslı 4 milyon 406 bin 64 dolar ile demir ve çelik ve 3 milyon 275 bin 431 dolar ile Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı gurubu takip etti. 2018 yılı Aralık ayında Balıkesir'den yapılan ihracat ülkelere göre incelendiğinde, 9 milyon 152 bin 509 dolar ile Irak ilk sırayı alırken 3 milyon 910 bin 883 dolar ile Almanya ikinci ve 2 milyon 756 bin 282 dolar ile Sri Lanka üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir'e yapılan ithalat ülkelere göre incelendiğinde ise 5 milyon 889 bin 346 dolar ile İtalya ilk sırayı alırken 5 milyon 254 bin 762 dolar ile Rusya Federasyonu ikinci ve 3 milyon 773 bin 422 dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı.