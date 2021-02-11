Balıkesir'de 6 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı operasyonda 6 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 10.02.2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık ve Bandırma İlçelerinde 6 şüpheli şahıs yakalarken, 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 5 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 6 adet sentetik ecza hap, 4.79 gram esrar, 16.26 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan Payp tabir edilen aparat ele geçirildi.