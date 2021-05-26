Balıkesir'de 60 yaş üstü vatandaşlara HES kodlu anahtarlık

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde birçok noktada HES kodu ile işlem yapmak zorunda olan 60 yaş üstü vatandaşların kolay ve beklemeden işlerini halledebilmeleri için HES kodlu anahtarlıklar tasarlayarak dağıtmaya başladı. HES kodu uygulamasının kapsamının genişletilmesi ile birlikte Burhaniye Belediyesi, kontroller sırasında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek için 60 yaş üstü vatandaşlar için HES kodlu anahtarlık tasarladı.

Cumhuriyet Meydanı'na kurulan stantta ilk anahtarlıkları dağıtan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “60 yaş üstü vatandaşlarımızın HES kodu sorgulaması sırasında yaşadıkları sıkıntıları giderebilmek, işlerini kolaylaştırmak için böyle bir çalışmaya imza attık. Her hizmetimiz Burhaniyeli komşularımızın rahatı için” dedi.

HES kodu ile girilebilen kamu hizmet binaları, semt pazarları, berber, kuaför ve güzellik salonları, nikâh ve düğün salonları, kütüphane, spor salonları ve birçok noktada HES kodunu görevlilere okutmak zorunda kalan vatandaşların işini kolaylaştırmak ve yoğunlukların önüne geçmek için tasarlanan HES kodlu anahtarlıkların dağıtımı, Cumhuriyet Meydanına kurulan stantta yapılmaya başlandı. Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerin öncülüğünde başlayan uygulama sadece 60 yaş üstü vatandaşları kapsıyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından TC Numarası ve HES kodu ile müracaat eden 60 yaş üstü vatandaşlara, üzerinde kişinin isminin yazılı olduğu karekodlar özel ebatta yazıcı ile çıktıları alınarak anahtarlığın içine yerleştirilip tek tek teslim ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısında Başkan Deveciler'in tanıttığı anahtarlıkların ilk baskıları Belediye meclis üyelerine dağıtılmıştı. Çarşamba gününden itibaren Belediye hizmet binası önünde müracaatlar alınarak anında dağıtımına devam edilecek HES kodlu anahtarlıkların, vatandaşların üzerindeki yükü hafifleteceğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemizde artık neredeyse her işletme ve kuruma HES kodu olmadan girilmiyor. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımız bu uygulamayla ilgili zorluklar yaşıyor. Biz de onların bu yükünü hafifleterek sıkıntı yaşamamaları için böyle bir hizmeti sunma kararı aldık” dedi. Öte yandan HES Kodlu anahtarlık dağıtımı vatandaşları sevindirdi. Anahtarlığını aldığını anlatan 68 yaşındaki Ali Özdemir, “60 yaş üstü vatandaşlar akıllı telefon kullanmakta zorlanıyorlar. Belediye böyle bir şey düşünmüş. Anons yaptılar. Bende Cumhuriyet Meydanına gelip anahtarlığımı aldım. Başkan Deveciler'e teşekkür ediyorum” dedi.