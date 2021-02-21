Balıkesir'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de narkotik polis ekipleri il genelinde yaptığı 6 ayrı operasyonda 7 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 20.02.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit ve Erdek ilçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 7 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 11,10 gram metamfetamin, 11,65 gram esrar, 13,32 gram sentetik kannabinoid bonzai, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet kapsam dışı bıçak, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.