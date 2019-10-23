Balıkesir'de 7 uyuşturucu taciri yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri 4 ayrı uygulamada 7 uyuşturucu taciri ve kullanıcısını yakaladı.

Balıkesir polisi uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 7 kişiyi uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretini yapmaktan işlem yapıldı. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 çalışmada toplam 7 kişiyi yakalarken, yapılan aramalarda; 98,36 gram esrar, 3,12 gram kokain ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.