Balıkesir'de 70 Afgan mülteci yakalandı

Bandırma Yeniyenice Mahallesi Bursa-Bandırma Devlet Karayolu kenarında bulunan metruk binada 39 Afganistan uyruklu mülteci yakayı ele verdi. 15'i erkek, 14'ü kadın ve 10'u çocuk olan kaçaklar İ.Z. ve H.M. isimli organizatörlerle birlikte yakalandı. Ayvalık Altınova Mahallesi Madra Çayı mevkiinde ise 31 Afganistan uyruklu göçmen ile A.M. isimli organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve mülteciler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi.