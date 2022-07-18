Balıkesir'de 74 aranan şahsa operasyon

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 74 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İl genelinde son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla , Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran ve Sındırgı İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 474 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 86 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.