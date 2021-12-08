Balıkesir'de 75 şahsa 'huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonları kapsamında 75 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda 21 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 10 adet kartuş ele geçirilmiştir. 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 26 aranan şahıs gözaltına alınırken, 5 adet av tüfeği, 40 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 57 gram metamfetamin, 374 gram kubar esrar, 38 kök kenevir, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 257 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 28 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.