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Balıkesir'de 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların aramalarında 3 ateşli silah ve bu silahlara ait 7 fişek ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Gönen'de yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 8 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 2 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

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