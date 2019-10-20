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Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı

Balıkesir polisi uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri Balıkesir ve ilçelerinde son 24 saatte yaptıkları 8 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 8 operasyonda 13 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretini yapmaktan işlem yapıldı. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 13 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 76,08 gram esrar, 4,03 gram bonzai, 25 adet uyuşturucu hap, 1 adet ecstasy, 4 kök kenevir ve 1 adet pompalı tüfek ile 5 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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