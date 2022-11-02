İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de 8 bin 260 adet uyuşturucu, uyarıcı hap ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis yaptığı operasyonda 8 bin 260 adet uyuşturucu uyarıcı hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis yaptığı operasyonda 8 bin 260 adet uyuşturucu uyarıcı hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği görevlilerince ilçe genelinde uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs ve gruplara yönelik operasyon yapıldı. Emniyet güçleri tarafından durdurulan şüpheli şahısların içerisinde bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramada; 8 bin 260 adet sentetik ecza, 1 parça halinde 4.02 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin TL nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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