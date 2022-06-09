Balıkesir'de 8 farklı branşta yaz spor okulları açılıyor

27 Haziran'da başlayacak olan Yaz Spor Okulları 9 Eylül'e kadar iki dönem halinde yapılacak.

Spor kültürünün şehirde yaygınlaşması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği Yaz Spor Okulları ile çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlayacak. İlk dönemi 27 Haziran - 5 Ağustos, ikinci dönemi ise 8 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Yaz Spor Okulları'nın kayıtları başladı. İsteyen vatandaşlar; Salih Tozan Kültür Merkezi, Avlu Yaşam Merkezi'nde kurulan kayıt noktaları ile https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu adresinden online olarak kayıt yapabilecek. Her branşın detaylı çalışma programına ise https://balikesirbbsk.com/ adresinden ulaşılabilecek.

Kayıtların ardından iki dönem halinde gerçekleşecek Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem 27 Haziran başlayıp 5 Ağustos'ta sona ererken 8 Ağustos'ta başlayacak ikinci dönem ise 8 Eylül'de sona erecek. 6 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş, jimnastik, judo ve boks olmak üzere toplam 8 farklı branşta düzenlenecek Yaz Spor Okulları ile çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve spor yaparak yetişen bireyler olmaları hedefleniyor. Tamamen ücretsiz olan Yaz Spor Okulları diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde yapılacak.

Servis dahil ücretsiz

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, “Çocuklarımızın yazı sporla geçirmeleri, hareketli bir yaşam sürmeleri anlamında 8 branşta Yaz Spor Okulları'nı başlatıyoruz. Kurslarımız tamamen ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla tüm çocuk ve gençlerimize ücretsiz bir şekilde, servis dahil spor yapma imkanı sunuyoruz. Çocuklarımız, Yaz Spor Okulları'nda istedikleri iki farklı branş için başvuru yapabilirler.” dedi.

‘Şampiyonlar yetiştireceğiz'

Spor yapmak isteyen tüm çocukları Yaz Spor Okulları'na davet eden İrfan Sarıgül, “Judoda Dünya Şampiyonu Habibe Afyonlu, bizim kulübümüzden ve şehrimizden çıktı. Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat Üçüncüsü Yasemin Adar bizim kulübümüzün sporcusu. Yaz Spor Okullarına gelen çocuklarımızın performansını yakından takip edeceğiz. Yetenekli gençlerimizi bünyemize katacağız. Beraber yürümek istiyoruz” açıklamasında bulundu.