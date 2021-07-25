Balıkesir'de 8 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il geneleinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranana 6 şahsı gözaltına alırken, Jandarma ekipleri de Altıeylül ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Gönen, Edremit, Kepsut ve Marmara İlçelerinde 23.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı gözaltına aldı.Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin üzeri ve bulundukları araçta yapılan aramada, 180 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlatıldı.