Balıkesir'de 8 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 06.03.2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye ve Erdek İlçelerinde 8 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 3,47 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 11 gram esrar maddesi,6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.