Balıkesir'de 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 11,7 gram esrar, 5 gram skunk, 1 kilo 645 gram metamfetamin, 50 adet uyuşturucu hap ile 18 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.