Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri Ayvalık, Edremit ve Balıkesir merkezde yaptığı 5 ayrı çalışmada 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri operasyonlarda bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan 5 ayrı çalışmada 8 şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmış olup, yapılan aramalarda; 775 adet sentetik ecza hap, 1,73 gram esrar, 1,63 gram bonzai ve 1,67 gram metamfetamin ele geçirildi.