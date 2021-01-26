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Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı 8 ayrı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı 8 ayrı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan (


8 ayrı çalışmada 8 şüpheli şahıs yakalanırken, gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest kalırken, yakalanan diğer 8 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 5,47 gram metamfetamin,


2,20 gram sentetik kannabinoid bonzai, 145 adet sentetik ecza hap ve 2 adet Ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

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