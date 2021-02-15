Balıkesir'de 81 aranan şahıstan 19'u tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında 81 aranan şahsı yakalarken, adliyeye sevk edilen 19 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 08.02.2021 - 14.02.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 81 şahıs yakalanırken, adlî makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 20 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 67 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek ele geçirildi.