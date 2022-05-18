Balıkesir'de 86 şahsa polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polisleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 86 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan Balıkesir İl merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Gönen, Bigadiç, Erdek ve Susurluk ilçelerinde 86 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makmlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanırken, (2) şahıs adli kontrol şartıyla,83 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 459 adet sentetik ecza hap, 153 gram esrar maddesi, 126 gram metamfetamin maddesi, 18 kök kenevir bitkisi, 16 adet ecstasy hap, 7 gram bonzai maddesi, 3 gram kokain maddesi, 7 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet fişek, 7 bin 465 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.