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Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde ve Ayvalık, Edremit, Havran ve Susurluk İlçelerinde 06.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 9 aranan şahıs yakalandı, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.


Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 108 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek, 5 adet ruhsatsız 7.65mm ateşli silah ve bu silahlara ait 77 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 9mm ateşli silah ve bu silaha ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 9mm ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi.

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