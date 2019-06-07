Balıkesir'de 9 FETÖ üyesi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'a tekne ile kaçmak isterken Sahil Güvenlik Ekiplerine yakalanan aralarında FETÖ üyelerininde bulunduğu 23 kişiden 9 FETÖ üyesi ve onları yurt dışına çıkarmaya çalışan 4 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 17 yetişkin 6 çocuktan oluşan 23 kişilik bir grup yasadışı yollarla Ayvalık üzerinden deniz yolu ile Yunanistan Midilli Adasına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalandı. Botta bulunan şahısların yapılan kimlik kontrolünde yetişkin 17 şüphelinin FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle adli soruşturma geçirdiği veya mesleklerinden ihraç edildiği, bu şüphelilerden 5'inin farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı anlaşıldı.

Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayın organizatörü konumunda olduğu tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 27 bin 970 Euro, 2 bin 500 Dolar ve 55 bin 535 TL toplam yaklaşık değeri 255 bin TL'ye el konuldu.

Yurtdışına kaçma teşebbüsünde bulunan 17 FETÖ üyesinden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca organizatör konumunda olan 4 şüpheli tutuklandı firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.