Balıkesir'de 94 şahsa uyuşturucu ve organize operasyonu

Balıkesir'de narkotik polisi ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve organize suç operasyonlarında 94 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 94 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 530 adet sentetik ecza hap, 392 gram esrar maddesi, 310 gram bonzai maddesi, 87 gram metamfetamin maddesi, 11 adet ecstasy hap, 1 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, 1 adet hassas terazi, bin 700 adet sentetik uyuşturucu hap, 14 bin 910 adet sigara, 50 kilo tütün, 12 adet tarihi eser, 25 litre benzin, 1 adet bot, 1 adet tekne motoru, 147 litre zeytinyağı, 1 tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.