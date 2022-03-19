Balıkesir'de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına devam edildi.

Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünal, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı konuşmacı olarak katıldı.

İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir geçmişe sahip olduğuna değinerek “Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci olduğu en çok oy aldığı ilçeleri seçmiş olmamızın şüphesiz haklı gerekçeleri ve sebepleri var. Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasi hayatında en köklü geçmişi olan siyasi kuruluşlarımızdan bir tanesi rahmetli Atatürk'ün kurmuş olduğu bir siyasi parti. Ancak ne yazık ki bugünün Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle uzaktan yakından ilgisi ve alakası kalmadı. Bu necip millete Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu ve ekibi marifetiyle hangi karanlık ilişkiler içerisinde bulunduğunu, kapalı kapılar ardında Türkiye'nin geleceğine dair hangi hain planları yaptıklarını, hangi kirli oyunlara teessüf ettiklerini, Türkiye'nin geleceğine dair hangi tuzakları kimlerle senaryolaştırmaya gayret sarf ettiklerini bıkmadan usanmadan anlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu tarihi bir sorumluluk” dedi.

Cumhuriyet Halk Partililerine seslenen Büyükataman, "Biliyor ve inanıyorum ki hassasiyetleri, Türkiye'nin geleceğine dair endişeleri bizden farklı olmayan yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün emaneti anlayışı içerisinde sahip çıkarak oy veren, kendisini Atatürkçü, ulusalcı, demokrat diye nitelendiren pek çok vatandaşımızın Kılıçdaroğlu yönetimindeki bu CHP'nin gidişatıyla alakalı yeterince ve sağlıklı malumat sahibi olmadıklarını düşünüyoruz.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin de, Kılıçdaroğlu'nun siyasetini bukalemuna benzeterek “Çok yazık çok üzücü. Kurucu bir siyasi partinin cumhuriyetin değişmesi bile teklif edilemeyen 4 maddesini PKK televizyonlarından canlı yayına katılarak değiştirilmesinin yolunu açacağının bizatihi kendisi sözünü vermektedir. Hakkari'de özerklikten bahsetmektedir. Erzurum'da dindar kesilmektedir. İzmir'de laisizm yanlısı olmaktadır. Yozgat'a gittiğinde de milliyetçi olduğunu iddia etmektedir. Şimdi biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanmamız gerekiyor. Bukalemun bile bu kadar değişkenlik arz edemez.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne Canan Kaftancıoğlu üzerinden yüklenen Tekin, “Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalmıyor mesele. Canan Kaftancığolu'nu Türk siyasi literatüründe hangi kategoride değerlendireceğiz? PKK teröristi Sekine Cansız'a serenatlar dizen, DHKPC militanlarının arkasından ağıt yakan, 1915 olaylarını soykırım olarak gören, 'Mustafa Kemal derim ama Atatürk demem' diyen bir Canan Kaftancıoğlu vakası var. Bunların hepsi birbirine baka baka kararmışlar." dedi.

Toplumun algıları ile oynanmaya çalışıldığına değinen Tekin “Suriye'ye asker göndermek için her yıl yenilenmesi gereken teskereye hayır veriyorsun. Atatürk, Suriye'de var. Mustafa Kemal Atatürk, Libya'da var. Peki siz ne diyorsunuz? 'Bizim Libya'da ne işimiz var?' ve algı oluşturuyorsunuz. Terörist olan Selahattin Demirtaş'ı siz bu ülkede demokrasi kahramanı yapmaya çalışıyorsunuz. Toplumun algıları ile oynuyorsunuz.” dedi.

Daha sonra Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünal, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katılımcılara seslendi.