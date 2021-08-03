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Balıkesir'de ağıl yangını

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir koyun ağılı alevlere teslim oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir koyun ağılı alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Çoruk Mahallesinde Mehmet İmer'e ait koyun ağılında dün gece yangın çıktı. Vatandaşlar bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede mahalleye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri üç arozözle yangına müdahale etti. Yangın, çevreye sıçramadan söndürülürken, ağıl küle döndü. Yangının koyunların meraya gitmesinin ardından çıkması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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