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Balıkesir'de Ağustos ayında 2 bin 638 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir’de 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 oranında artış ile 2 bin 638 konut satışı gerçekleşti.


Balıkesir'de konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 oranında artış göstererek 2 bin 638 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışlar yüzde 71.8 ile bin 893 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 28.2 ile 745 konut satıldı. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145.8 artış ile 708 adet ipotekli satış gerçekleşti.

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