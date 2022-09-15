Balıkesir'de Ağustos ayında 2 bin 764 adet konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Ağustos ayında 2 bin 764 adet konut satıldı. Türkiye genelinde 123 bin 491 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Ağustos ayında 2 bin 764 konut satıldı. TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu."