Balıkesir'de AK Parti'nin boş olan 4 ilçe teşkilatına atama yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir'deki 4 ilçede teşkilat başkanlarını yeniden belirledi.

30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde her geçen gün siyasi tansiyonun yükselmeye başladığı Balıkesir'in 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlarını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından, Balıkesir'in Ayvalık İlçe Başkanlığına Hakan Kayaalp, Gönen İlçe Başkanlığına Merve Üncük İşgüden, Sındırgı İlçe Başkanlığına Mehmet Cemil Atla ve İvrindi İlçe Başkanlığına Tuğrul Çakır atandı.

Başkente çağrılan Kayaalp, İşgüden, Atla ve Çakır'a mazbataları AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından verildi.