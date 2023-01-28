Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda kadın pompacılar iş başında

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, akaryakıt istasyonlarında bugüne kadar yalnız erkeklerin yaptığı pompacılığa kadınlar da el attı. Sanayi Sitesi yanındaki akaryakıt istasyonunda yaklaşık 5 yıldır çalışan kadın pompacılar takdir topladı.

Akaryakıt istasyonunda erkek arkadaşları ile birlikte çalışan Büşra Aynalı ve Ümmühan Coşkun, iş yeri sahibinin ve müşterilerin takdirini kazandı. Erkek çalışanlarla birlikte görev yapan kadın pompacılar, işlerini severek yaptıklarını söyledi. İş yerindeki çalışan 6 kişinin ikisi kadınlardan oluştu. Açık öğretim lisesi mezunu Ümmühan Coşkun, "Buraya akaryakıt almaya gelmiştim. Kadın pompacı alınacağını duyunca başvurdum. Burada iş sahibi oldum. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

Büşra Aynalı da, "9 aydır burada çalışıyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Çoğu insan bunu erkek işi olarak görebilir ama bayanların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki isteyelim bence. Yeter ki evimize ekmek götürmek isteyelim, yapamayacağımız bir iş yoktur" şeklinde konuştu. Pompacı Mustafa Yolcu ise, "Biz pompacılar olarak erkek-bayan farkı yapmadan hep beraber ağabey kardeş gibi çalışıyoruz. Bu işte ne bayan ne erkek fark etmez. Hepimiz beraber ekibiz" dedi.

İş yeri sahibi Ahmet Uysal da, "Burhaniye'de petrol işletmecisiyim. Yaklaşık 4-5 yıldır kadın pompacılarımız da çalışıyor petrolümüzde. Kadınların gücüne inanıyoruz. Kadınlar erkeklerden daha temiz ve titiz çalışıyor. Bu konuda kadınların arkasındayız. Kadın gücüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.