Balıkesir'de altından yol geçen 278 yıllık cami büyük ilgi çekiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan ve altından yol geçen Hanay Camii ilgi çekiyor.

İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide 278 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor. 6 yıl önce restore edilen ve Burhaniye Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Hanay Camii, ilçenin simgesi haline geldi. Kemer Camii diye de anılan caminin tavanı ve tabanı ise ahşap. İmam Hamdi Girgin ve Müezzin Ali Ulvi Çakır'ın öncülüğünde boya ve badanası yapılan ve halıları yenilenen cami ilçeye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Caminin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Müezzin Ali Ulvi Çakır, ”Camimizin diğer camilerden farklı bazı özellikleri vardır. Birincisi kemerli olması. Resmiyette Hanay Camii olarak geçmektedir. Halk dilinde Kemerli Camii olarak da bilinmektedir. Camimiz bu süre zarfında yapıldığı tarihten itibaren 2 sefer Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bizler de camimizi elimizden geldiğince gücümüz nispetinde korumaya çalışıyoruz. Yakın zamanda camimizin boyasını badanasını yaptırdık, halılarını değiştirdik. Amacımız, maksadımız camimizde daha güzel hizmet verebilmek, cemaatimizin camimizde daha huzurlu bir şekilde ibadet etmesini sağlamayı amaçlamaktayız” dedi.

Caminin emekli imamı İsmail Yayla da, “Yeni gelen arkadaşlarımızdan İmam Hamdi hoca ve Ali hoca camimizi güzelleştirdiler. Camiyi badana yaptılar. Camimize yeni halı yaptırdılar. Camimiz cennet bahçelerinden birine benzedi. Cenab-ı Hakk bizleri burada toplandığımız gibi yevmil kıyamette Hz. Peygamber'in Livaül Hamd sancağı altında toplanmayı kısmet etsin” dedi.