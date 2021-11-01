Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir’de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
Balıkesir'de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
Balıkesir Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçlarla amatör futbola gönül veren sporseverler yeniden tribündeki yerlerini aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları yeniden başladı. Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin bakımda olması nedeniyle maçlar Balıkesir Üniversitesi Stadyumuna alındı. Pazar günü 2 maça ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitesinde Şabanlarspor-Balya Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor- Altınovaspor maçları oynandı.
Oynanan maçların ardından haftanın sonuçları ise şu şekilde oluştu;
Süper Amatör Lig A grubu;
1966 Edremitspor 3-0 Yeni Sanayispor
Dursunbey Belediyespor 2-3 Küçükköyspor
Gaziosmanpaşa 2-2 Altıonovaspor
Gömeç Belediyespor 1-0 Barbarossefa
Adaspor 1-0 Havran Fatih Belediyespor
Süper Amatör Lig B grubu;
Şabanlarspor 0-7 Balya Belediyespor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-0 Susurlukspor
Gönen Reşadiye 3-1 Bandırma Sanayispor
Sındırgı Belediyespor 2-0 Gönen Karşıyakaspor
Kepsut Belediyespor 2-0 Erdekspor
Bölgesel Amatör Lig Bölge 8 Grup 2 ;
Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 Bandırma Etispor
Bigadiç Belediyespor 0-2 Bigaspor
Burhaniye Belediyespor 1-0 Altınova Belediyespor
Yalova Kadıköyspor 0-0 Gönen Belediyespor