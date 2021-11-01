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Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir’de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Balıkesir'de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.


Balıkesir Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçlarla amatör futbola gönül veren sporseverler yeniden tribündeki yerlerini aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları yeniden başladı. Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin bakımda olması nedeniyle maçlar Balıkesir Üniversitesi Stadyumuna alındı. Pazar günü 2 maça ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitesinde Şabanlarspor-Balya Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor- Altınovaspor maçları oynandı.


Oynanan maçların ardından haftanın sonuçları ise şu şekilde oluştu;


Süper Amatör Lig A grubu;


1966 Edremitspor 3-0 Yeni Sanayispor


Dursunbey Belediyespor 2-3 Küçükköyspor


Gaziosmanpaşa 2-2 Altıonovaspor


Gömeç Belediyespor 1-0 Barbarossefa


Adaspor 1-0 Havran Fatih Belediyespor


Süper Amatör Lig B grubu;


Şabanlarspor 0-7 Balya Belediyespor


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-0 Susurlukspor


Gönen Reşadiye 3-1 Bandırma Sanayispor


Sındırgı Belediyespor 2-0 Gönen Karşıyakaspor


Kepsut Belediyespor 2-0 Erdekspor


Bölgesel Amatör Lig Bölge 8 Grup 2 ;


Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 Bandırma Etispor


Bigadiç Belediyespor 0-2 Bigaspor


Burhaniye Belediyespor 1-0 Altınova Belediyespor


Yalova Kadıköyspor 0-0 Gönen Belediyespor

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