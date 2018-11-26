İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:



Balıkesir Süper Amatör Lig


Sındırgı Belediyespor 7-1 Barbarossefaspor


Altınovaspor 2-1 Dursunbey Belediyespor


Gönen Belediyespor 0-0 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor


Bandırma Etispor 2-2 Ayvalık Sakaryaspor


Küçükköyspor 5-2 Erdekspor


Havran Fatih Belediyespor 4-2 Gönen Reşadiyespor


Bigadiç Belediyespor- Balya Belediyespor (Salı günü oynanacak)



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Kepsut Belediyespor 9-0 Yenikavakspor


Savaştepe Belediyespor 4-1 Yakupköyspor


Nergizspor 2-0 Bigadiç Etiborspor


Tatlıpınarspor 2-6 Uğur Grup Çayırhisarspor


Şabanlarspor- Mahmudiyespor (Salı günü oynanacak)



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Ayşebacı Fatihspor 1-0 Halalcaspor


İvrindi Belediyespor 6-2 Ergamaspor


Karesi Beyi Vicdaniyespor 0-3 Ceylanspor


Gaziosmanpaşaspor 0-0 Susurlukspor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.