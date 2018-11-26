Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Sındırgı Belediyespor 7-1 Barbarossefaspor
Altınovaspor 2-1 Dursunbey Belediyespor
Gönen Belediyespor 0-0 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Bandırma Etispor 2-2 Ayvalık Sakaryaspor
Küçükköyspor 5-2 Erdekspor
Havran Fatih Belediyespor 4-2 Gönen Reşadiyespor
Bigadiç Belediyespor- Balya Belediyespor (Salı günü oynanacak)
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Kepsut Belediyespor 9-0 Yenikavakspor
Savaştepe Belediyespor 4-1 Yakupköyspor
Nergizspor 2-0 Bigadiç Etiborspor
Tatlıpınarspor 2-6 Uğur Grup Çayırhisarspor
Şabanlarspor- Mahmudiyespor (Salı günü oynanacak)
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Ayşebacı Fatihspor 1-0 Halalcaspor
İvrindi Belediyespor 6-2 Ergamaspor
Karesi Beyi Vicdaniyespor 0-3 Ceylanspor
Gaziosmanpaşaspor 0-0 Susurlukspor