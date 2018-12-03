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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam ediyor.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:



Balıkesir Süper Amatör Lig


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 0-1 Yeni Sanayispor


Ayvalık Sakaryaspor 0-3 Gönen Belediyespor


Dursunbeyspor 1-0 Küçükköyspor


Gönen Reşadiyespor 0-1 Altınovaspor


Balya Belediyespor 2-1 Havran Fatih Belediyespor


Erdekspor 0-0 Sındırgı Belediyespor


Barbarossefa 0-3 Bandırma Etispor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Yenikavakspor 3-3 Tatlıpınarspor


Etiborspor 0- 3 Savaştepe Belediyespor


Mahmudiye 0-1 Nergizspor


Uğur Grup Çayırhisarspor 4-2 Şabanlarspor


Yakupköyspor 1-1 Kepsut Belediyespor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Halalcaspor 1-1 Karesi Beyi Vicdaniyespor


Ergamaspor 1-1 Hotaşlar Birlikspor


Ceylanspor 0-0 Gaziosmanpaşaspor


Susurlukspor 0-0 İvrindi Belediyespor

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