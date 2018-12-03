Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam ediyor.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 0-1 Yeni Sanayispor
Ayvalık Sakaryaspor 0-3 Gönen Belediyespor
Dursunbeyspor 1-0 Küçükköyspor
Gönen Reşadiyespor 0-1 Altınovaspor
Balya Belediyespor 2-1 Havran Fatih Belediyespor
Erdekspor 0-0 Sındırgı Belediyespor
Barbarossefa 0-3 Bandırma Etispor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Yenikavakspor 3-3 Tatlıpınarspor
Etiborspor 0- 3 Savaştepe Belediyespor
Mahmudiye 0-1 Nergizspor
Uğur Grup Çayırhisarspor 4-2 Şabanlarspor
Yakupköyspor 1-1 Kepsut Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Halalcaspor 1-1 Karesi Beyi Vicdaniyespor
Ergamaspor 1-1 Hotaşlar Birlikspor
Ceylanspor 0-0 Gaziosmanpaşaspor
Susurlukspor 0-0 İvrindi Belediyespor