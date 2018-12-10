Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Sındırgı Belediyespor 5-1 Dursunbey Belediyespor

Havran Fatih Belediyespor 0-6 Bigadiç Belediyespor

Küçükköyspor 2-4 Gönen Reşadiyespor

Yeni Sanayispor 0-0 Ayvalık Sakaryaspor

Altınova 0-1 Balya Belediyespor

Bandırma Etispor 4-2 Erdekspor

Gönen Belediyespor 4-0 Barbarossefaspor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Nergizspor

Yenikavakspor 0-4 Şabanlarspor

Yakupköyspor 2-2 Etiborspor

Mahmudiyespor 1-3 Savaştepe Belediyespor

Kepsut Belediyespor 1-1 Tatlıpınarspor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Ceylanspor 2-1 İvrindi Belediyespor

Halalcaspor 0-1 Gaziosmanpaşaspor

Ayşebacı Fatihspor 0-4 Karesibeyi Vicdaniyespor

Susurlukspor 4-1 Hotaşlar Birlikspor