Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Sındırgı Belediyespor 5-1 Dursunbey Belediyespor
Havran Fatih Belediyespor 0-6 Bigadiç Belediyespor
Küçükköyspor 2-4 Gönen Reşadiyespor
Yeni Sanayispor 0-0 Ayvalık Sakaryaspor
Altınova 0-1 Balya Belediyespor
Bandırma Etispor 4-2 Erdekspor
Gönen Belediyespor 4-0 Barbarossefaspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Nergizspor
Yenikavakspor 0-4 Şabanlarspor
Yakupköyspor 2-2 Etiborspor
Mahmudiyespor 1-3 Savaştepe Belediyespor
Kepsut Belediyespor 1-1 Tatlıpınarspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Ceylanspor 2-1 İvrindi Belediyespor
Halalcaspor 0-1 Gaziosmanpaşaspor
Ayşebacı Fatihspor 0-4 Karesibeyi Vicdaniyespor
Susurlukspor 4-1 Hotaşlar Birlikspor