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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.



Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:


Balıkesir Süper Amatör Lig


Sındırgı Belediyespor 5-1 Dursunbey Belediyespor


Havran Fatih Belediyespor 0-6 Bigadiç Belediyespor


Küçükköyspor 2-4 Gönen Reşadiyespor


Yeni Sanayispor 0-0 Ayvalık Sakaryaspor


Altınova 0-1 Balya Belediyespor


Bandırma Etispor 4-2 Erdekspor


Gönen Belediyespor 4-0 Barbarossefaspor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Nergizspor


Yenikavakspor 0-4 Şabanlarspor


Yakupköyspor 2-2 Etiborspor


Mahmudiyespor 1-3 Savaştepe Belediyespor


Kepsut Belediyespor 1-1 Tatlıpınarspor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu



Ceylanspor 2-1 İvrindi Belediyespor


Halalcaspor 0-1 Gaziosmanpaşaspor


Ayşebacı Fatihspor 0-4 Karesibeyi Vicdaniyespor


Susurlukspor 4-1 Hotaşlar Birlikspor

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