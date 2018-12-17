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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:



Balıkesir Süper Amatör Lig


Dursunbey Belediyespor 0-1 Bandırma Etispor


Bigadiç Belediyespor 6-0 Altınovaspor


Erdekspor 0-2 Gönen Belediyespor


Barbarossefaspor 1-3 Yeni Sanayispor


Ayvalık Sakaryaspor 1-2 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor


Balya Belediyespor 4-0 Küçükköyspor


Gönen Reşadiyespor 0-2 Sındırgı Belediyespor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Savaştepe Belediyespor 1-3 Uğur Grup Çayırhisar


Nergizspor 3-0 Yenikavakspor (Hükmen)


Şabanlarspor 1-2 Kepsut Belediyespor


Tatlıpınarspor 2-3 Yakupköyspor


Etiborspor 2-2 Mahmudiyespor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


İvrindi Belediyespor 3-2 Halalcaspor


Gaziosmanpaşaspor 3-0 Ayşebacı Fatihspor


Ergamaspor 2-3 Susurlukspor


Hotaşlar Birlikspor 0-2 Ceylanspor

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