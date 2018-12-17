Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Dursunbey Belediyespor 0-1 Bandırma Etispor
Bigadiç Belediyespor 6-0 Altınovaspor
Erdekspor 0-2 Gönen Belediyespor
Barbarossefaspor 1-3 Yeni Sanayispor
Ayvalık Sakaryaspor 1-2 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Balya Belediyespor 4-0 Küçükköyspor
Gönen Reşadiyespor 0-2 Sındırgı Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Savaştepe Belediyespor 1-3 Uğur Grup Çayırhisar
Nergizspor 3-0 Yenikavakspor (Hükmen)
Şabanlarspor 1-2 Kepsut Belediyespor
Tatlıpınarspor 2-3 Yakupköyspor
Etiborspor 2-2 Mahmudiyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
İvrindi Belediyespor 3-2 Halalcaspor
Gaziosmanpaşaspor 3-0 Ayşebacı Fatihspor
Ergamaspor 2-3 Susurlukspor
Hotaşlar Birlikspor 0-2 Ceylanspor