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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:


Balıkesir Süper Amatör Lig



Bandırma Etispor 3-0 Gönen Reşadiyespor


Küçükköyspor 1-3 Bigadiç Belediyespor


Gönen Belediyespor 1-1 Dursunbey Belediyespor


Yeni Sanayispor 4-0 Erdekspor


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2-0 Barbarossefaspor


Sındırgı Belediyespor 2-3 Balya Belediyespor


Ayvalık Altınova 1-0 Havran Fatih Belediyespor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Uğur Grup Çayırhisar 2-0 Etiborspor


Kepsut Belediyespor 2-0 Nergizspor


Tatlıpınarspor 2-5 Şabanlarspor


Yenikavak 1-8 Savaştepe Belediyespor


Yakupköy 0-2 Mahmudiyespor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu



Halalcaspor 0-0 Hotaşlar Birlikspor


Karesibeyi Vicdaniyespor 0-1 Gaziosmanpaşaspor


Ceylanspor 7-1 Ergamaspor


Ayşebacı Fatihspor 1-2 İvrindi Belediyespor

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