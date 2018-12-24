Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Bandırma Etispor 3-0 Gönen Reşadiyespor
Küçükköyspor 1-3 Bigadiç Belediyespor
Gönen Belediyespor 1-1 Dursunbey Belediyespor
Yeni Sanayispor 4-0 Erdekspor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2-0 Barbarossefaspor
Sındırgı Belediyespor 2-3 Balya Belediyespor
Ayvalık Altınova 1-0 Havran Fatih Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Uğur Grup Çayırhisar 2-0 Etiborspor
Kepsut Belediyespor 2-0 Nergizspor
Tatlıpınarspor 2-5 Şabanlarspor
Yenikavak 1-8 Savaştepe Belediyespor
Yakupköy 0-2 Mahmudiyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Halalcaspor 0-0 Hotaşlar Birlikspor
Karesibeyi Vicdaniyespor 0-1 Gaziosmanpaşaspor
Ceylanspor 7-1 Ergamaspor
Ayşebacı Fatihspor 1-2 İvrindi Belediyespor